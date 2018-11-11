В "Роскосмосе" заявили о планах запустить 240 ракет "Союз-5" с Байконура

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В "Роскосмосе" заявили о планах запустить 240 ракет "Союз-5" с Байконура

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Фото © РИА Новости/Сергей Мамонтов

С космодрома Байконур в течение 40 лет планируется провести 240 пусков перспективной ракеты "Союз-5" с помощью ракетного комплекса "Байтерек". Об этом говорится в видео, опубликованном гендиректором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным.

— Жизненный цикл комплекса ("Байтерек") составит 40 лет, в течение которых будет осуществлено 240 пусковых ракет с общим бюджетом $14,4 миллиарда, — отмечается в ролике.

В видео подчёркивается, что "Союз-5" сможет составить конкуренцию ракетам Falcon 9 Илона Маска и европейским Ariane 6.

Напомним, совместный с Казахстаном проект — ракетный комплекс "Байтерек" — был запущен в 2004 году. Для его реализации в 2005 году было создано предприятие, равные доли в котором получили правительственные структуры Казахстана и отечественный Космический центр имени Хруничева.

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