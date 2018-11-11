В Самаре возбуждено дело по факту нападения на экс-главу управления Росимущества

Бывшего руководителя регионального ведомства Айвара Кинжабаева ранили ножом в его доме.

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения на бывшего руководителя территориального управления Росимущества в Самарской области Айвара Кинжабаева.

— По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), ведётся расследование. Розыск подозреваемых продолжается, — подтвердили в пресс-службе ГУ МВД РФ региона.

По версии следствия, примерно в 19:00 мск 10 ноября несколько человек незаконно проникли в жилой дом в Красноярском районе Самарской области. Там они ранили мужчину ножом и нанесли телесные повреждения. Члены семьи чиновника не пострадали.

Сейчас потерпевшему оказывается медпомощь, он госпитализирован, ему сделана операция. По оценкам медиков, состояние пострадавшего стабильно тяжёлое.

Айвар Кинжабаев руководил территориальным управлением Росимущества в Самарской области в 2005–2018 годах. В настоящее время он является и.о. руководителя этого управления.