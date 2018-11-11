Рогозин предложил проверять аварийную систему ракет на её разработчиках

В пример глава "Роскомоса" привёл историю, связанную с вождём СССР Иосифом Сталиным, когда тому продемонстрировали бронемашину.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что в экипаж нового корабля "Федерация" нужно включить разработчиков новой системы аварийного спасения. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник, своё предложение Рогозин озвучил в ходе заседания в ракетно-космической корпорации "Энергия".

В пример глава "Роскомоса" привёл историю, связанную с советским лидером Иосифом Сталиным, когда тому продемонстрировали бронемашину.

— Он посадил внутрь конструктора этой машины, и её изрешетили из автомата. Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая, — пояснил Рогозин.

Отмечается, что так глава корпорации отреагировал на предложение одного из конструкторов установить на "Федерации" новую систему аварийного спасения, сократив при этом число испытаний на новом корабле.