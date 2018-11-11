Приплыли… В Нижнем Новгороде советскую мозаику превратили в посмешище

Изначально в ходе восстановительных работ здания, находившегося в плачевном состоянии, панно было утеряно.

Во время ремонта в спортклубе "Торпедо ГАЗ" в Нижнем Новгороде работники неудачно отреставрировали мозаику с изображением пловца и чайки, сообщает 360. Фотографию работы художника опубликовал фонд сохранения исторического наследия "Внимание".

Мозаика с изображением пловца и чайки на брандмауэре бассейна в Нижнем Новгороде не пережила капитальный ремонт здания. Но этим дело не закончилось…



Пловца с чайкой решили вернуть! pic.twitter.com/09g8HhAWxg — Внимание (@fondvnimanie) November 10, 2018

— Мы тоже страдаем, остальные вопросы надо [обсуждать] с дирекцией, — рассказал администратор бассейна.

Как отмечается, спорткомплекс недавно отметил своё 50-летие. Он пользовался большим спросом у местных жителей, но в последние годы Дом физкультуры переживал не лучшие свои времена.

Исторические объекты периодически становятся жертвами неудачной реставрации. Самый известный случай — "пушистый Иисус", провальная реставрация фрески с изображением Иисуса Христа от 1930 года, которую доверили местной прихожанке в испанском городке Борхе. В этом году подобная участь постигла статую XVI века, которая стала похожа на пластиковую куклу.