В МИД РФ назвали задержание журналиста Малькевича предлогом для новых санкций

По оценке министерства, произошедшее свидетельствует о давлении американских властей на любое независимое мнение о США.

Задержание и допрос в аэропорту Вашингтона российского журналиста, члена Общественной палаты Александра Малькевича являются попыткой создать повод для очередных санкций против Москвы. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

— Многочасовой допрос, устроенный агентами ФБР по поводу его журналистской деятельности, — очередное свидетельство кампании давления американских властей не только на российскую прессу, но на любое независимое мнение о США, — подчеркнули в министерстве.

По оценке МИД, "за произошедшим просматривается стремление создать предлог для новых санкций против России". В ведомстве потребовали прекратить гонения на российских журналистов, а также выразили надежду на то, что Вашингтон осознает недопустимость дальнейшего расшатывания отношений с Москвой в угоду американской внутриполитической конъюнктуре.

Напомним, Александра Малькевича задержали 9 ноября в аэропорту Вашингтона. По словам журналиста, агенты ФБР несколько часов задавали ему вопросы на тему "российского вмешательства" в американские выборы в 2016 году. После этого ему выдали уведомление о необходимости регистрации в качестве иностранного агента возглавляемого им издания USA Really. После этого россиянина отпустили на свободу, не предъявив никаких обвинений.