Общественная палата Хакасии получила десятки жалоб о нарушениях в день выборов

Около участков стоят микроавтобусы с рекламой КПРФ, помимо того, зафиксирован подвоз избирателей на автобусах партии.

В Общественную палату Хакасии поступило множество жалоб в связи с различными нарушениями в день выборов главы республики. По словам находящегося сегодня в Абакане члена ОП России Максима Григорьева, речь идёт о десятках сообщений.

— Голосование в Хакасии проходит напряжённо, в информационный центр ОП Хакасии поступают десятки сообщений о нарушениях, — приводит его слова ТАСС.

По словам Григорьева, прежде всего сообщения касаются агитации за единственного кандидата на выборах — коммуниста Валентина Коновалова. Отмечается, что около участков стоят микроавтобусы с рекламой КПРФ, помимо того, зафиксирован подвоз избирателей на автобусах партии.

В то же время общественник заявил и о нарушениях против Коновалова, что также законодательно запрещено.

— Зафиксировано распространение агитационного материала, в котором присутствовали слова "против Коновалова", — рассказал Григорьев, добавив, что в связи с полученными сообщениями готовятся обращения в избирком Хакасии.

Как ранее писал Лайф, сегодня в Хакасии — второй тур выборов главы региона. В бюллетене голосования предлагается проголосовать за или против кандидатуры Коновалова.