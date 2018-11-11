Общественная палата Хакасии сообщила об угрозах в адрес волонтёров на выборах

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Общественная палата Хакасии сообщила об угрозах в адрес волонтёров на выборах

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Фото © РИА Новости/Александр Кряжев

По словам представителя ОП, также у активистов пытались отобрать опросные листы и урну для их сбора.

Волонтёры движения "Народный глава", которые одновременно с выборами губернатора Хакасии проводят опрос среди жителей региона, подвергаются угрозам и запугиванию. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

— Мы сталкиваемся с тем, что, когда волонтёры находятся даже вне помещения для голосования, им поступают угрозы, — пояснил Григорьев.

По его словам, на одном из участков у активистов пытались отобрать опросные листы и урну для их сбора и даже угрожали физической расправой. Член ОП заявил, что таких примеров много. Григорьев также отметил, что по закону проводить опросы в помещении избирательного участка запрещено, однако за его пределами волонтёрам это разрешается.

Напомним, в Хакасии сегодня, 11 ноября, проходит голосование во втором туре губернаторских выборов. В бюллетенях значится единственный кандидат — коммунист Валентин Коновалов — и две графы — за и против него.

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