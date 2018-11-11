Путин возложил цветы к монументу воинам Русского экспедиционного корпуса

В торжественных мероприятиях приняли участие потомки русских солдат и офицеров — их дети и внуки.

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса в Париже, погибшим во время Первой мировой войны. Монумент находится в историческом центре французской столицы — недалеко от моста Александра III и дворца Гран-Пале.

В торжественных мероприятиях приняли участие потомки членов Русского экспедиционного корпуса — их дети и внуки. Отметим, памятник открывал в 2011 году сам Путин.

В 1916 году на Западный и Салоникский фронты были отправлены четыре русские пехотные и одна артиллерийская бригады. Задача русских солдат и офицеров была в том, чтобы усилить военную мощь союзников, а также максимально оказать сопротивление немецким войскам во Франции.