"Как отдохнул, ***?" "Спартак" проиграл "Уфе", фанаты оскорбили Федуна

В матче 14-го тура чемпионата России московский клуб съездил в Башкортостан и снова был беспомощен — поражение 0:2. Уфимская команда при Кириченко наконец-то начала подъём наверх.

"Спартак" последние недели топтался на перепутье — но оно вот-вот закончится. На 99% перед этим матчем было известно, что Рауль Рианчо не сможет повторить подвиг Карреры с захватом чужого багажа и уйдёт после пяти игр в чемпионате. Кстати, выиграй "Спартак" у "Уфы", и Рианчо стал бы самым успешным тренером-легионером в истории клуба, взяв в них 66,7% очков.

У "Уфы" перед матчем также произошло много перемен. Сменился наставник — наконец-то получил работу Дмитрий Кириченко, заслуживший место своим выступлением с "Ростовом" в Лиге чемпионов. Сменился даже талисман — им стала Пчела. Сменилась погода — на Урале снег и 10-градусные морозы.

Их опасался и Рианчо, впрочем, как всегда, оставаясь оптимистом. Победа над клубом "Рейнджерс", по его словам, дала команде сил. Правда, глюкоген в мышцах не восстанавливается за два дня, со знанием дела сказал специалист по физической подготовке.

Видимо, поэтому Рианчо по привычке начал искать глюкоген в тех игроках, которые пропускали последнюю игру. На этот раз он произвёл пять перестановок — в воротах появился Ребров, со старта вышел с капитанской повязкой Глушаков, справа в обороне — Ещенко (этих игроков называли среди главных оппонентов Карреры), в центре обороны — Джикия, в опорной зоне — Тимофеев.

Такого дворового футбола, как в Тушино два дня назад, действительно удалось избежать. Но и в атаке "Спартак" за первый тайм создал от силы два момента. Один из них и правда был убойный — Ханни снова доказал, что расцвёл при Рианчо, и едва не подарил тренеру и команде гол. После прострела Луиса Адриано и удара в касание от Софьяна пострадала перекладина.

Но в остальном "Уфа" была цельнее и атаковала акцентированнее. В обороне гостей то и дело появлялись прорехи — и с линии ворот мяч пришлось выносить вчерашнему дублёру Ещенко. Иногда хватало рук Реброва.

Зато активны были болельщики красно-белых. С трибун они обратились к владельцу клуба Леониду Федуну и поинтересовались, как он провёл отпуск во время бурных событий в команде.

На соседнем плакате с обращением к Федуну было написано: "*** пинать, бабло считать". Оскорбления в адрес руководителя клуба — не новость, наверное, и для него. Во время прощания с Каррерой также без них не обошлось.

Возможно, кто-то подумал, что тремя звёздочками зашифровано слово "мяч", но, судя по действиям спартаковцев, там точно было что-то другое. После перерыва вязкое перетягивание каната на искусственном газоне стадиона "Нефтяник" продолжилось. "Уфа" взяла инициативу на себя и даже атаковала позиционно под крики Кириченко: "Бежать вперёд!", "Чё стоим?"

Подействовало. Было видно, что "Уфа" дожимает разобранных красно-белых и не хватает одного нужного касания.

Его сделал защитник "Спартака" Кутепов. Табидзе вышел на хорошую позицию для прострела с левого фланга, собственно, прострелил — Кутепов подправил мяч так, что он полетел верхом, а Сысуеву только это и надо было.

Рианчо делал замены, вместо освистанного Глушакова вышел молодой Пантелеев, вместо Джикии — Боккетти (хотелось бы надеяться, что вынужденно, а не по тактическим соображениям). Но как такового штурма не получилось. Зато дыры в обороне стали уж совсем чёрными и буквально засасывали контратаки уфимцев. В добавленное время хозяева сбегали в ещё один такой прорыв, а Бизяк сделал счёт 2:0. В центре обороны в одиночку его пытался опекать Фернандо.

В общем, у Кононова впереди много работы — возможно, он даже предполагает сколько. Что ж, пусть ему хотя бы будет интересно. И безопасно на рабочем месте — обычно на нём надолго не задерживаются.

Чемпионат России. 14-й тур

"Уфа" — "Спартак" — 2:0 (0:0)

Гол: Сысуев, 75, Бизяк, 90+1

Турнирное положение:

1. "Зенит" — 31 очко (13 матчей)

2. "Локомотив" — 24 (13)

3. "Ростов" — 23 (14)

4. "Краснодар" — 23 (13)

5. ЦСКА — 20 (13)

6. "Урал" — 19 (14)

7. "Ахмат" — 19 (14)

8. "Рубин" — 19 (13)

9. "Спартак" — 19 (14)

10. "Оренбург" — 19 (14)

...

14. "Уфа" — 14 (14)