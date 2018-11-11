Нефть снижается в цене десятый день подряд впервые за 34 года

По сравнению с максимальными показателями в октябре стоимость стала меньше на 21%.

Цена за баррель техасской нефти Light Sweet падает десятый день подряд. Подобное в истории торгов на нью-йоркской бирже не происходило с 1984 года, сообщает Wall Street Journal.

Отмечается, что цена снизилась на 21% по сравнению с максимальными показателями, которые были зафиксированы в октябре.

— Рынок ищет какую-то отметку, от которой сможет оттолкнуться. Но пока я не думаю, что он её нащупал, — заявил аналитик CHS Hedging Тони Хедрик.

Согласно экспертам, причиной снижения стоимости стали санкции против Ирана. На их фоне Саудовская Аравия, Россия и США стали добывать больше нефти, чем в предыдущие месяцы. На снижение цен также повлияло и замедление темпов роста экономики Китая.

Как ранее писал Лайф, в ОПЕК+ поддержали идею сократить добычу на 1 млн баррелей.