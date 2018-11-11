Путин ответил на вопрос о встрече с Трампом в Париже

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что "как раз едет" на встречу с лидером США Дональдом Трампом. Об этом он сказал по прибытии в Елисейский дворец, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа о том, состоялась ли уже такая встреча.
Российский лидер приехал во дворец на своём автомобиле проекта "Кортеж".
В Париже российский и американский лидеры, а также главы ещё около 50 государств принимают участие в мероприятиях, посвящённых 100-летию окончания Первой мировой войны.
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