В ДНР обвинили Киев в создании помех сотовой связи с помощью РЭБ

По данным ополченцев, из-за этого под Горловкой участились обращения граждан в медучреждения с жалобами на головную боль.

Сбои в работе сотовой связи и телерадиовещания на территории Донецкой Народной Республики наблюдаются из-за применения украинскими силовиками средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил на брифинге начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, радиоизлучения применяются Киевом в районе населённого пункта Пантелеймоновка на горловском направлении. Безсонов уточнил, что заметно участились обращения местных жителей в медучреждения с жалобами на головную боль. Как заметил представитель Народной милиции, это может быть следствием применения РЭБ.

Ранее в Минсвязи ДНР заявили о сбоях в работе украинского сотового оператора Vodafone.