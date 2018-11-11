В России стали меньше производить вина и водки

А производство коньяка, ликёра и слабоалкогольных напитков, наоборот, увеличилось.

Россия произвела в этом году меньше водки. За 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этого крепкого напитка выпустили меньше на 1,1%, или на 63,15 млн декалитров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей. Более того, в октябре производство водки снизилось почти на 4%, до 7,56 млн дал.

Вина и шампанского стало тоже меньше. Его произвели на 4% меньше, чем годом ранее: 8,79 млн дал. А вот коньячные предприятия активно поработали, поэтому коньяка стало больше на 1% — 6,71 млн дал. Но в октябре его производство уже упало на 5%, до 0,86 млн дал.

Напомним, ранее в Подмосковье накрыли подпольный цех по производству водки и коньяка.