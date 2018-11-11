Приходько сбежала с интервью из-за неудобных вопросов о бизнесе Тимошенко

Решившая начать политическую карьеру артистка не смогла обоснованно ответить, чем зарабатывает лидер "Батьковщины".

Украинская певица Анастасия Приходько прервала интервью в эфире украинского Пятого канала и ушла после того, как ей задали ряд вопросов об источниках доходов Юлии Тимошенко.

Во время разговора Приходько заявила, что у президента Незалежной есть бизнес, в то время как у Тимошенко его нет. Журналистка Янина Соколова решила задать наводящий вопрос и спросила у артистки, на что живёт политик.

Приходько ответила, что Тимошенко умна, что как политик она одна из самых мощных и что её знает весь мир.

— Так откуда она живёт, тут только обувь стоит 500 баксов. Где взять деньги? — спросила Соколова.

Приходько ответила, что этот вопрос нужно задавать самой Тимошенко и что нужно просто верить на слово тому, что у неё нет бизнеса.

После вопроса, не будут ли лидер Тимошенко и сама Приходько врать избирателям, в разговор снова вмешался один из сопровождающих, после чего в эфире началась словесная перепалка. В итоге певица встала, сняла микрофон и ушла, отказавшись продолжать интервью.