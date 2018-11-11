На Ставрополье проводят проверку после жестокого избиения девочки

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На Ставрополье проводят проверку после жестокого избиения девочки

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

В МВД не раскрыли информацию о ходе проверки, уточнив, что подробности, скорее всего, будут сообщены 12 ноября.

В МВД по Ставропольскому краю сообщили о начале проверке в связи с появившимся в социальных сетях роликом, на котором подростки избивают несовершеннолетнюю девочку. Инцидент произошёл в парке города Минеральные Воды.

— Нами проводится выяснение всех обстоятельств инцидента, — приводит ТАСС сообщение представителя ведомства. — Заявление поступило 9 ноября.

На данный момент в МВД не раскрыли информацию о ходе проверки, уточнив, что подробности, скорее всего, будут сообщены 12 ноября.

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