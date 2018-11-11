Приставы рассказали о просьбах россиян установить минимальный размер алиментов

Россияне предложили установить минимальный размер алиментов, который не будет зависеть от уровня доходов родителя. Идею высказали участники интерактивного опроса, который проводила Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России.
— Поступило предложение об определении размера алиментов не в долях от заработной платы или иного дохода должника, как это происходит в настоящее время, а установлением минимального размера алиментов в соответствии с величиной прожиточного минимума, — сообщили в ФССП.
Всего в службу в период проведения соцопроса — с 1 по 30 сентября 2018 года — поступило около шести тысяч замечаний и пожеланий. В частности, респонденты попросили разместить на сайте ФССП больше информации о порядке расчёта задолженности по алиментам и мерах, которые могут быть применены к нарушителю. Так, безработных алиментщиков предложили направлять в центры занятости населения для постановки на учёт, а также предусмотреть в российском законодательстве их обязательное трудоустройство. Опрошенные высказались и за снятие запрета на взыскание единственного жилья родителя при задолженности по алиментам более 500 тысяч рублей.
Многие опрошенные хотели бы общаться с судебным приставом через СМС или электронные письма, чтобы узнавать о ходе исполнительного производства, о запретах и ограничениях для должников. Другие высказались за то, чтобы получать документы через личный кабинет на сайте ФССП или портале госуслуг.
В ФССП отметили, что опрос проводился в основном среди взыскателей алиментов, но в нём приняли участие и должники.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени