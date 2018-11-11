Стала известна причина смерти актрисы Юлии Волчковой

По словам иллюзионистки Натальи Жаворонковой, артистка умерла после борьбы с тяжёлой болезнью.

Причиной смерти актрисы Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра и заслуженной артистки Украини Юлии Волчковой стало онкологическое заболевание. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на иллюзионистку Жаворонкову.

— Да, рак косит людей не на шутку. Сейчас каждый третий умирает или болеет этой ужасной болезнью. (...) Больно, правда, — написала Жаворонкова.

Волчкова скончалась 10 ноября в Киеве в возрасте 44 лет. Помимо игры в театре актриса известна своими ролями в сериалах "Нити судьбы" и "Кольцо с рубином".