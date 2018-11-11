В Хакасии завершилось голосование на выборах губернатора

Все избирательные участки в 20:00 (16:00 мск) завершили работу в Хакасии, где жители республики во втором туре выбирают губернатора региона. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской избирательной комиссии.
Сейчас участковые избирательные комиссии Хакасии начали подсчёт голосов.
Всего в регионе работали 388 участков, в том числе три временных. Единственным кандидатом на губернаторский пост был член партии КПРФ Валентин Коновалов. Коммунисту для победы нужно было заручиться поддержкой более 50% избирателей.
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