В Хакасии завершилось голосование на выборах губернатора

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В Хакасии завершилось голосование на выборах губернатора

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Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Единственному кандидату на пост главы республики — Валентину Коновалову — необходимо для победы получить более 50% голосов.

Все избирательные участки в 20:00 (16:00 мск) завершили работу в Хакасии, где жители республики во втором туре выбирают губернатора региона. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской избирательной комиссии.

Сейчас участковые избирательные комиссии Хакасии начали подсчёт голосов.

Всего в регионе работали 388 участков, в том числе три временных. Единственным кандидатом на губернаторский пост был член партии КПРФ Валентин Коновалов. Коммунисту для победы нужно было заручиться поддержкой более 50% избирателей.

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