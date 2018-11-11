Путин заявил, что Россия готова к диалогу с Соединёнными Штатами

Российский лидер отметил, что переговоры могут состояться в рамках G20 или позднее.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова к диалогу с Соединёнными Штатами, ведь решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности принадлежит не нашей стране. Об этом он заявил в беседе с каналом Russia Today France.

Российский лидер отметил, что ему ещё не удалось пообщаться со своим американским коллегой, так как приглашённые в Париж президенты присутствовали на памятных мероприятиях к 100-летию окончания Первой мировой войны.

— Мы договорились о том, что мы здесь не будем нарушать графика работы принимающей стороны. По их просьбе мы никаких встреч здесь не организуем, — отметил Путин.

Президент РФ добавил, что встреча возможна на полях G20 или позднее.

— В любом случае, мы к диалогу готовы. Это же не мы выходим из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это американцы планируют сделать. И они, и мы настроены на то, чтобы восстановить диалог, — сказал российский лидер.

Также Путин добавил, что дискуссии не обязательно должны проходить на высшем уровне, а могут пройти и на уровне экспертов.

— Надеюсь, что этот полномасштабный процесс переговорный будет восстановлен, — заключил он.

Как писал Лайф, ранее Владимир Путин прокомментировал идею президента Франции Эмманюэля Макрона создать армию ЕС.