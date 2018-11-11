В ЦИК заявили, что выборы главы Хакасии прошли спокойно

Сейчас проводится проверка в связи с поступавшими в течение дня сообщениями о нарушениях.

Замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщил, что второй тур выборов главы Хакасии прошёл спокойно, однако не исключил, что в ходе подсчёта голосов могут появиться жалобы.

— Сейчас начинается подсчет голосов, и я думаю, что все возможные интриги и конфликты в течение ближайшего времени могут появиться, — приводит его слова РИА "Новости". — В принципе, пока ситуация достаточно спокойная.

Булаев также отметил, что в настоящий момент проводится проверка в связи с поступавшими в течение дня сообщениями о нарушениях, — в частности, речь идёт о подвозе избирателей и об элементах двойного голосования. Однако пока что, по словам замглавы ЦИК, подтверждения этим сообщениям нет.

Напомним, единственным кандидатом на пост главы региона был коммунист Валентин Коновалов. Для победы ему нужно было заручиться поддержкой более 50% избирателей. Как ранее писал Лайф, голосование завершилось в 20:00 по местному времени (16:00 мск). Первые результаты уже обнародованы.