Министерство обороны РФ запустило новый портал о Первой мировой войне

На сайте доступно свыше пяти миллионов записей о людях, погибших на фронте более ста лет назад.

Минобороны РФ открыло новый сайт, посвящённый Первой мировой войне. Он называется портал "Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов". Здесь можно найти информацию о тех, кто служил в русской армии в это время.

Ресурс уже назвали "первым официальным банком документов об участниках и событиях Первой мировой войны". Сейчас на сайте доступно более 5,5 миллиона записей из картотеки бюро по учёту потерь на фронтах, а также более 4,6 миллиона записей из дел с именными списками потерь солдат и офицеров. На портале размещена информация о более 300 тысячах награждений. База ещё будет пополняться.

Так, на главной странице онлайн-картотеки с помощью опции поиска можно набрать ФИО, место жительства или призыва на военную службу и получить ответ. Здесь можно узнать информацию о должности или звании военнослужащего, а также дате, причине и месте выбытия.

Напомним, Лайф писал о том, как во время Первой мировой войны на фронт уходили не только мужчины и женщины, но и дети отправились на защиту своей родины.