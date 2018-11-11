Аршавин заявил, что полностью завершает карьеру

Спортсмен отметил, что увезёт с собой из Казахстана "теплоту людей", которые за него болели.

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, который сегодня провёл последний матч за казахстанский "Кайрат", объявил о решении завершить карьеру. Интервью футболиста опубликовано на официальном сайте клуба.

— Думаю, полностью завершаю карьеру, —ответил 37-летний Аршавин на вопрос, собирается ли он продолжать карьеру футбольного игрока после окончания контракта с алма-атинским клубом.

Также спортсмен поблагодарил казахстанских болельщиков за тёплый приём во время его карьеры в "Кайрате" и отметил, что увезёт с собой домой "теплоту людей, не только в Алматы, но и по всему Казахстану".

В составе "Кайрата" Аршавин стал трёхкратным серебряным призёром национального чемпионата, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Всего он отыграл за казахстанский клуб 55 матчей и забил 16 голов. Сегодня, 11 ноября, футболист провёл за него прощальную игру, выйдя на замену на 50-й минуте.