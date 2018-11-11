Обнародованы первые результаты подсчёта голосов на выборах главы Хакасии

Центризбирком начал подсчёт голосов на выборах главы Хакасии. По первым данным, после анализа всего 0,26% протоколов участковых избирательных комиссий, за единственного кандидата Валентина Коновалова проголосовали 57,5% избирателей. Против него высказались 41,83% проголосовавших.

Ранее сообщалось, что Общественная палата Хакасии получила десятки жалоб о нарушениях в день выборов.

Так, волонтёры движения "Народный глава", которые одновременно с выборами губернатора Хакасии проводили опрос среди жителей региона, жаловались на угрозы и запугивание.

Так как на выборах представлен единственный кандидат, Коновалову нужно набрать больше половины голосов, чтобы добиться победы.