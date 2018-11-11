Ответили на грибы. Южная Корея подарила КНДР 200 тонн мандаринов

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Ответили на грибы. Южная Корея подарила КНДР 200 тонн мандаринов

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Фото: twitter.com/CGTNOfficial

В перевозке такого ответного подарка пришлось задействовать четыре военно-транспортных самолёта.

Власти Южной Кореи решили сделать ответный подарок КНДР. Военно-транспортный самолёт с первой партией мандаринов вылетел в Пхеньян. Как сообщает агентство Yonhap, это ответ на подарок со стороны Северной Кореи, которая ранее передала в Сеул редкие грибы.

Мандарины упаковали в 20 тысяч коробок и разбили на четыре партии, чтобы отправить на четырёх самолётах. Грузовые самолёты с фруктами отправили с острова Чеджудо.

— Мандарины были выбраны, потому что они сейчас в сезоне и это своего рода плод, который редко встречается в Северной Корее, — отметил представитель президента Республики Корея.

Напомним, Лайф подготовил серию репортажей о самой закрытой и самой обсуждаемой стране мира — КНДР.

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