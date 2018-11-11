По мнению российского лидера, не следует с помощью политических и административных структур закрывать доступ к какой-либо информации.

Президент России Владимир Путин выступил против ограничений в Интернете, заявив, что пользователям нужно предоставить право самостоятельно отличать правду от фейковых новостей. Об этом глава государства сказал в интервью RT France.

— Если мы хотим реализовать принцип свободного доступа к информации её потребителям, гражданам наших стран, то мы должны не закрывать административным путём что-то с помощью политических и административных структур, — заявил Путин.

По мнению российского лидера, если государство не согласно с размещённой в Сети информацией, ему стоит представить свою противоположную точку зрения и дать возможность гражданам самим разобраться, где правда, а где её искажение.

Владимир Путин назвал совершенно недопустимым составление различного рода списков хороших и плохих средств информации. Глава российского государства добавил, что "это ничего общего не имеет с демократией".