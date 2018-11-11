Путин переговорил с Нетаньяху в Елисейском дворце в Париже

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Путин переговорил с Нетаньяху в Елисейском дворце в Париже

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Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху. Фото: ©РИА Новости/ Сергей Гунеев, Алексей Филиппов.

Лидеры двух государств встретились впервые после крушения российского Ил-20 в Сирии.

Президент России Владимир Путин пообщался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время рабочего завтрака в Елисейском дворце в Париже, где проходят мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

— Отдельно Путин переговорил с Нетаньяху в Елисейском дворце, — сказал представитель Кремля.

Президент РФ и израильский премьер встретились впервые после крушения российского самолёта-разведчика в Сирии 17 сентября. Ил-20 с 15 военнослужащими на борту был сбит системой ПВО САР. Минобороны РФ обвинило в произошедшем ВВС Израиля.

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