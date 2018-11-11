Психически больной мужчина в Египте напал на прихожан в церкви

Он хотел ворваться в здание, но его задержали охранники. Металлическим прутом он успел поранить людей.

23-летний наркозависимый мужчина пытался проникнуть в здание церкви в городе Айн Шамс в Египте. Об этом сообщает новостной портал "Йоум7".

Сейчас мужчина задержан. У него был металлический прут, которым он поранил двух человек, когда пытался прорваться в церковь через боковую дверь.

Родственники мужчины уже сообщили, что он имеет психическое заболевание на фоне наркотической зависимости. Задержанный проходил лечение. Мотивы его преступления уточняются.