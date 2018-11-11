На Украине из-за взрывов на арсеналах наказали более 20 генералов

В Минобороны страны заявили, что увольнения привели к нехватке кадров на военных складах.

Более 20 украинских генералов привлечены к ответственности из-за взрывов на складах боеприпасов за последние три года. Всего за ЧП наказаны 75 военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны Незалежной Степан Полторак в интервью украинскому Пятому каналу.

— Я привлёк 75 человек к ответственности, в том числе более 20 генералов, — подчеркнул глава Минобороны Украины.

По словам Полторака, увольнения привели к другой проблеме — теперь обязанности этих людей никто выполнять не желает. Министр отметил, что из-за отсутствия хорошего финансового ресурса "в современных условиях обеспечить надёжную охрану базы арсенала очень трудно". Как считает Полторак, большинство складов должны были закрыть ещё в 2014 году.

Ранее Лайф писал, что за последние полтора года из-за пожаров на складах на Украине уничтожено 40% всех боеприпасов страны — более 210 тысяч тонн снарядов всех типов.