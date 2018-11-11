В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве трёх человек

Ранее судимый мужчина признал свою вину и раскрыл правоохранителям все детали преступления.

В Московской области полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве трёх человек в Луховицком районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по столичному региону.

По данным следствия, 10 ноября мужчина распивал спиртные напитки в гостях у супружеской пары пенсионеров и их сына. В один момент между хозяином дом и подозреваемым возник конфликт и гость убил мужчину, а затем его жену и 13-летнего сына.

Отмечается, что убийца был ранее судим. После задержания он полностью признал свою вину и раскрыл все детали преступления.

Ранее Лайф рассказывал о том, что москвичку с 12-летним сыном убили из-за квартиры.