Стали известны последние слова саудовского журналиста Джамаля Хашогджи

Телеканал Al-Jazeera обнародовал последние слова убитого в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашогджи. Известно, что их сообщил телеканалу работник турецкой газеты Daily Sabah Назиф Караман.
— Я задыхаюсь… Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия, — приводит арабский телеканал последние слова мужчины.
Таким образом, это аудио подтверждают пытки и убийство журналиста Хашогджи. Отмечается, что, согласно записи, убийство длилось около семи минут.
Напомним, сегодня турецкий президент подтвердил существование аудиозаписи, где зафиксированы пытки и смерть журналиста. Эрдоган передал запись представителям других стран.
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