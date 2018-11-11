В Хакасии обработали более половины бюллетеней, Коновалов набирает 56%

В избирательной комиссии республики сообщили, что к концу голосования явка составила 43,3%.

В Хакасии обработали более половины бюллетеней второго тура выборов главы республики. По данным ЦИК РФ, единственный кандидат на этот пост Валентин Коновалов набирает 56,72% голосов (в графе были две графы — за и против).

Против Коновалова проголосовали 42,15% избирателей региона.

По данным избиркома Хакасии, к концу голосования явка составила 43,3%. Для того чтобы победить, Коновалову нужно набрать более 50% голосов избирателей.

Как писал Лайф, в ЦИК РФ заявили, что выборы в регионе прошли спокойно.