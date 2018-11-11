На Украине захотели "быстро и решительно" декоммунизировать Крым

Отмечается, что Верховная рада уже одобрила переименование более 70 объектов на полуострове.

После возвращения под контроль Киева в Крыму и Донбассе необходимо "быстро и решительно" проводить декоммунизацию. Об этом глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил читателям портала "Главред".

— Когда мы начинали декоммунизацию на Украине, нам тоже говорили, что этот процесс нужно растянуть на много лет, этого нельзя делать быстро. Я сторонник быстрых и решительных изменений, — считает историк.

По словам Вятровича, в Незалежной уже готов план, в котором предусмотрено возвращение более 70 объектам в Крыму крымско-татарских названий. Он заявил, что проект декоммунизации утверждён Верховной радой, но в силу решение вступит не раньше, чем полуостров перейдёт под контроль Украины.

Напомним, в 2015 году в Незалежной вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду символики СССР. Документ предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.