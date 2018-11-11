Путин и Трамп не обсуждали ДРСМД во время общения в Париже

Президент России Владимир Путин не обсуждал со своим американским коллегой Дональдом Трампом какие-либо конкретные темы во время их общения в Париже, в том числе и Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что встреча была краткой.
— Нет, — приводит слова Пескова "Интерфакс" (так он ответил на вопрос, удалось ли обсудить ситуацию с ДРСМД).
Напомним, Путин и Трамп пожали руки во время встречи в Париже, а на рабочем завтраке их посадили друг напротив друга. Российский лидер в интервью сказал, что полноценные переговоры с американским коллегой планируются в рамках G20 или позднее. Как писал Лайф, ранее Путин заявил, что ему удалось пообщаться с Трампом. Вместе с тем Песков сообщил, что главы государств "буквально поприветствовали" друг друга "на ногах" во время обеда и поговорить у них возможности не было.
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