"Якась зрада". Порошенко высмеяли за то, что Трамп не пожал ему руку

Перед парадом в Париже в честь 100-летия окончания Первой мировой войны американский лидер проигнорировал своего украинского коллегу.

Пользователи соцсетей высмеяли президента Незалежной Петра Порошенко за то, что его американский коллега Дональд Трамп не пожал ему руку во время мемориальной церемонии во французской столице.

Встреча лидеров прошла в рамках посещения парада в Париже в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

Трамп подошёл к трибуне и пожал руку лидеру Франции Эмманюэлю Макрону и поприветствовал канцлера Германии Ангелу Меркель. Порошенко находился на втором ряду и смотрел в сторону Трампа, однако тот проигнорировал его.

Пользователи соцсетей расценили это как демонстративный знак неуважения и посчитали, что президент США поступил справедливо.

Вместе с тем люди отметили, что Трамп был рад увидеть президента России Владимира Путина и открыто его встретил.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Трамп не пожал руку Порошенко.