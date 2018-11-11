Пьяный водитель на угнанной машине протаранил толпу возле ТЦ в Румынии

В результате ЧП в больницы доставлено 10 человек, в числе которых двое детей в возрасте 11 и 13 лет.

В румынском городе Брэила молодой человек угнал машину, сбил двух пешеходов, а затем въехал в толпу возле торгового центра. Как сообщает пресс-служба уездного инспектората полиции, в результате действий 20-летнего водителя пострадало 10 человек.

— Молодой человек в возрасте 20 лет вступил в конфликт с другим мужчиной, напал на него с ножом, ранил и угнал машину пострадавшего, — говорится в сообщении.

После этого угонщик сбил двух человек на пешеходном переходе, а затем протаранил толпу у торгового центра.

Всего от действий пьяного нарушителя пострадало 10 человек, в числе которых двое детей в возрасте 11 и 13 лет. Тяжелее всего был ранен владелец угнанного авто — он находится в тяжёлом состоянии. Состояние остальных пострадавших оценивается как стабильное.

Неадекватный нарушитель задержан на сутки. В его крови нашли 0,37 миллиграмма на литр алкоголя. Назначены экспертизы для установления наличия в организме угонщика наркотических веществ.