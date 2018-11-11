Сообщения о взрывчатке на Киевском и Белорусском вокзалах оказались ложными

Сообщения о взрывных устройствах на Киевском и Белорусском вокзалах оказались ложными — в ходе проверки они обнаружены не были. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО, а также на собственные источники.

Ранее сообщалось, что два столичных вокзала эвакуированы из-за угрозы взрыва после анонимных звонков. В связи с этим были проведены проверки со специально обученными собаками.