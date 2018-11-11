Леопард напал на четырёхлетнюю девочку в московском цирке

Когда хищного зверя удалось оттащить от малышки, свитер на ней был порван в клочья.

В Цирке на Цветном бульваре леопард набросился на четырёхлетнюю девочку, которая вместе с сестрой-третьеклассницей пришла на экскурсию. Как сообщает МК, нападение произошло в холле, когда два дрессировщика проходили мимо детей с хищником без намордника на поводке.

По словам очевидцев, внезапно четырёхмесячный леопард прыгнул на малышку. Дрессировщик начал оттягивать дикого кота, но тот не сразу выпустил девочку. Ребёнка спасли относительно молодой возраст хищника и её тёплая одежда. Свитер малышки был порван в клочья, а на шее осталась царапина. Остальные дети были напуганы и кричали. Пострадавшей предстоит курс уколов от бешенства.

По факту нападения леопарда на ребёнка началась проверка в правоохранительных органах.

28 октября цирковая львица напала на девочку во время представления в кубанском селе. Малышку после нападения ввели в медикаментозную кому.