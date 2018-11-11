В Париже открылся форум мира к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны

В Париже открылся форум мира, приуроченный к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Идея этого трёхдневного форума принадлежит президенту Франции Эмманюэлю Макрону.
— Мир, в котором мы живём, ослаблен кризисами, которые дестабилизируют наше общество, — сказал он во время приветственной речи. — Поэтому мы решили создать парижский форум мира, который будет проходить каждый год.
На церемонии открытия кроме французского лидера выступила также канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек ООН Антониу Гутерреш. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп решил не принимать участия в форуме.
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