Дзюбу сломали, "Зенит" возили. ЦСКА победил лидера и вернул интригу в РПЛ

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Дзюбу сломали, "Зенит" возили. ЦСКА победил лидера и вернул интригу в РПЛ

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Сергей Семак. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

"Зенит" впервые в этом чемпионате был полностью переигран тактически — в 14-м туре москвичи благодаря двум голам в первой четверти матча одержали победу 2:0.

ЦСКА и "Зенит" — как бы ни хвалились "Спартак" и "Локо" своими титулами в два последних сезона — главные российские клубы уходящего десятилетия. К осени 2018 года они подходили в разных кондициях: у москвичей молодая заново строящаяся команда, у петербуржцев тоже относительно новая, но куда богаче и опытнее. Причём легенда одного клуба строит команду для другого — речь идёт, конечно, о Сергее Семаке. 10 лет он был лидером красно-синих, а теперь стал предводителем нового, российского "Зенита" — после странного визита в самый европейский мегаполис России Роберто Манчини.

И Семак был полностью в этот вечер переигран Гончаренко. Так в этом сезоне, за исключением игры в Минске, "Зенит" ещё не возили.

Белорусский тренер сделал акцент на прессинге против игроков опорной зоны, где Маркизио играл чуть ниже двух коллег по центру — Ерохина и Кузяева. В итоге уже на 15-й минуте итальянца подловили одного в середине Сигурдссон и Ахметов и, как слепого котёнка, лишили мяча. А дальше легко в стеночку вместе с Чаловым разорвали иностранный центр обороны "Зенита". У ЦСКА хватило "физики", чтобы додавить игравшего в четверг вечером соперника и выжать из прессинга гол. Это подтвердил в перерыве и армеец Бийол, который сказал, что поначалу москвичи были очень свежи и делали ставку на давление.

Впрочем, ошибался не только вице-чемпион Европы Маркизио. Настоящим посмешищем выглядел уважаемый капитан Иванович, который за первые 10 минут умудрился привезти два опасных штрафных со своего фланга, а затем начал водиться перед воротами и отдал мяч лежавшему Щенникову. Игравший на другом фланге обороны Чернов и то собрал меньше косяков. На конец первого тайма у центрального треугольника Маркизио — Кузяев — Ерохин было пять потерь мяча (половина от всей команды). Видимо, отсутствие Паредеса всё-таки сказалось. Возможно, дело в графике, а возможно, по закону сохранения энергии за набранное 31 очко в 13 матчах рано или поздно придётся платить поражениями. И это время настало.

В игре ЦСКА же не выпадал почти никто. Влашич, Чалов и Ахметов как будто выпилили оборотного зелья из "Гарри Поттера" и на два часа превратились в бульдогов. Прекрасен был Щенников, который как раз и гонял по своему краю старика Ивановича. Полезен был даже Ефремов справа, через которого обыгрывались при атаках остальные. Наверное, бесполезен был только Акинфеев — просто потому, что до его ворот за 45 минут так ни разу и не дошли.

<p>Фото: © РИА Новости/Александр Вильф</p>

После пропущенного гола — нет, "Зенит" не побежал отыгрываться. У питерцев были серьёзные проблемы с тем, чтобы миновать злополучную линию центра поля. Фланги в виде Шатова и Мака не работали, Дзюба был наглухо закрыт, хотя даже в редких случаях, получая мяч, умудрялся обострять.

А ЦСКА продолжил душить и добился своего. Теперь уже даже Лунёв не знал, куда выбить мяч, и очередной перехват и разреженность в центре позволили Ахметову найти впереди Чалова. Тот, споткнувшись, отдал пас Сигурдссону — и Арнор забил второй гол в России и второй за четыре дня.

Статистика после первого тайма была красноречива.

<p>Фото: rfpl.org</p>

И на неё ожидаемо резко отреагировал Сергей Богданович. Уже в перерыве к Дзюбе в пару (!) был выпущен Заболотный, а вместо Мака появился Дриусси. Впрочем, нынешняя скамейка "Зенита" после молчаливой трансферной кампании помочь может не всегда.

О скамейке пришлось задуматься и Гончаренко — тотальный нефарт в здравоохранении армейцев не думает останавливаться. Вслед за Обляковым, Бистровичем, Васиным, Марио Фернандесом скосил ещё одного российского сборника — Ильзата Ахметова. Унесённого на носилках заменил только что выписавшийся из лазарета Хосонов.

<p>Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович</p>

"Зенит" на первых же минутах забрал себе мяч, но опасно атаковал от силы первые минут 10. Дальше было обычное владение, а на 73-й минуте по сборной России был нанесён очередной сильнейший удар — после одного из стыков за колено схватился Дзюба. Одноногого Артёма пришлось менять, и неизвестно, выйдет ли он на поле в ближайшей игре Лиги наций против Швеции.

В остальном же ЦСКА, повторяя своё выступление против "Реала" в "Лужниках", умело оборонялся, перекрывал зоны — и наевшийся и обескровленный "Зенит" не мог с этим ничего сделать. 2:0 — "Зенит" терпит третье поражение в чемпионате России.

Оказывается, и в мороз в российском чемпионате две классные восточноевропейские команды могут показать хороший футбол. Тренер с опытом работы в Лиге чемпионов в третьей встрече с Семаком оказался сильнее — хотя в прошлом году два раза Гончаренко не смог обыграть его "Уфу" (1:1 и 0:0).

Значит, Семак пока всё-таки только учится. Матчи с лидерами в нынешнем сезоне у него получаются не ахти: ничья со "Спартаком" 0:0, который, казалось, вот-вот развалится, поражение от "Ростова" в кубке, трудная победа над "Краснодаром" (2:1) и лишь одна уверенная — над "Локомотивом" (5:3). В этом году из сложных соперников остаётся разве что "Рубин". Но всё-таки — интрига в чемпионате России жива.

Чемпионат России. 14-й тур.

ЦСКА — "Зенит" — 2:0 (2:0).

Голы: Чалов, 15. Сигурдссон, 25.

Турнирное положение после 14 туров:

1. "Зенит" — 31 очко.

2. "Краснодар" — 26.

3. "Локомотив" — 25.

4. "Ростов" — 23.

5. ЦСКА — 23.

6. "Рубин" — 20.

7. "Урал" — 19.

8. "Ахмат" — 19.

9. "Спартак" — 19.

10. "Оренбург" — 19.

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