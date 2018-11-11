Дзюбу сломали, "Зенит" возили. ЦСКА победил лидера и вернул интригу в РПЛ

"Зенит" впервые в этом чемпионате был полностью переигран тактически — в 14-м туре москвичи благодаря двум голам в первой четверти матча одержали победу 2:0.

ЦСКА и "Зенит" — как бы ни хвалились "Спартак" и "Локо" своими титулами в два последних сезона — главные российские клубы уходящего десятилетия. К осени 2018 года они подходили в разных кондициях: у москвичей молодая заново строящаяся команда, у петербуржцев тоже относительно новая, но куда богаче и опытнее. Причём легенда одного клуба строит команду для другого — речь идёт, конечно, о Сергее Семаке. 10 лет он был лидером красно-синих, а теперь стал предводителем нового, российского "Зенита" — после странного визита в самый европейский мегаполис России Роберто Манчини.

И Семак был полностью в этот вечер переигран Гончаренко. Так в этом сезоне, за исключением игры в Минске, "Зенит" ещё не возили.

Белорусский тренер сделал акцент на прессинге против игроков опорной зоны, где Маркизио играл чуть ниже двух коллег по центру — Ерохина и Кузяева. В итоге уже на 15-й минуте итальянца подловили одного в середине Сигурдссон и Ахметов и, как слепого котёнка, лишили мяча. А дальше легко в стеночку вместе с Чаловым разорвали иностранный центр обороны "Зенита". У ЦСКА хватило "физики", чтобы додавить игравшего в четверг вечером соперника и выжать из прессинга гол. Это подтвердил в перерыве и армеец Бийол, который сказал, что поначалу москвичи были очень свежи и делали ставку на давление.

Впрочем, ошибался не только вице-чемпион Европы Маркизио. Настоящим посмешищем выглядел уважаемый капитан Иванович, который за первые 10 минут умудрился привезти два опасных штрафных со своего фланга, а затем начал водиться перед воротами и отдал мяч лежавшему Щенникову. Игравший на другом фланге обороны Чернов и то собрал меньше косяков. На конец первого тайма у центрального треугольника Маркизио — Кузяев — Ерохин было пять потерь мяча (половина от всей команды). Видимо, отсутствие Паредеса всё-таки сказалось. Возможно, дело в графике, а возможно, по закону сохранения энергии за набранное 31 очко в 13 матчах рано или поздно придётся платить поражениями. И это время настало.

В игре ЦСКА же не выпадал почти никто. Влашич, Чалов и Ахметов как будто выпилили оборотного зелья из "Гарри Поттера" и на два часа превратились в бульдогов. Прекрасен был Щенников, который как раз и гонял по своему краю старика Ивановича. Полезен был даже Ефремов справа, через которого обыгрывались при атаках остальные. Наверное, бесполезен был только Акинфеев — просто потому, что до его ворот за 45 минут так ни разу и не дошли.

После пропущенного гола — нет, "Зенит" не побежал отыгрываться. У питерцев были серьёзные проблемы с тем, чтобы миновать злополучную линию центра поля. Фланги в виде Шатова и Мака не работали, Дзюба был наглухо закрыт, хотя даже в редких случаях, получая мяч, умудрялся обострять.

А ЦСКА продолжил душить и добился своего. Теперь уже даже Лунёв не знал, куда выбить мяч, и очередной перехват и разреженность в центре позволили Ахметову найти впереди Чалова. Тот, споткнувшись, отдал пас Сигурдссону — и Арнор забил второй гол в России и второй за четыре дня.

Статистика после первого тайма была красноречива.

И на неё ожидаемо резко отреагировал Сергей Богданович. Уже в перерыве к Дзюбе в пару (!) был выпущен Заболотный, а вместо Мака появился Дриусси. Впрочем, нынешняя скамейка "Зенита" после молчаливой трансферной кампании помочь может не всегда.

О скамейке пришлось задуматься и Гончаренко — тотальный нефарт в здравоохранении армейцев не думает останавливаться. Вслед за Обляковым, Бистровичем, Васиным, Марио Фернандесом скосил ещё одного российского сборника — Ильзата Ахметова. Унесённого на носилках заменил только что выписавшийся из лазарета Хосонов.

"Зенит" на первых же минутах забрал себе мяч, но опасно атаковал от силы первые минут 10. Дальше было обычное владение, а на 73-й минуте по сборной России был нанесён очередной сильнейший удар — после одного из стыков за колено схватился Дзюба. Одноногого Артёма пришлось менять, и неизвестно, выйдет ли он на поле в ближайшей игре Лиги наций против Швеции.

В остальном же ЦСКА, повторяя своё выступление против "Реала" в "Лужниках", умело оборонялся, перекрывал зоны — и наевшийся и обескровленный "Зенит" не мог с этим ничего сделать. 2:0 — "Зенит" терпит третье поражение в чемпионате России.

Оказывается, и в мороз в российском чемпионате две классные восточноевропейские команды могут показать хороший футбол. Тренер с опытом работы в Лиге чемпионов в третьей встрече с Семаком оказался сильнее — хотя в прошлом году два раза Гончаренко не смог обыграть его "Уфу" (1:1 и 0:0).

Значит, Семак пока всё-таки только учится. Матчи с лидерами в нынешнем сезоне у него получаются не ахти: ничья со "Спартаком" 0:0, который, казалось, вот-вот развалится, поражение от "Ростова" в кубке, трудная победа над "Краснодаром" (2:1) и лишь одна уверенная — над "Локомотивом" (5:3). В этом году из сложных соперников остаётся разве что "Рубин". Но всё-таки — интрига в чемпионате России жива.

Чемпионат России. 14-й тур.

ЦСКА — "Зенит" — 2:0 (2:0).

Голы: Чалов, 15. Сигурдссон, 25.

Турнирное положение после 14 туров:

1. "Зенит" — 31 очко.

2. "Краснодар" — 26.

3. "Локомотив" — 25.

4. "Ростов" — 23.

5. ЦСКА — 23.

6. "Рубин" — 20.

7. "Урал" — 19.

8. "Ахмат" — 19.

9. "Спартак" — 19.

10. "Оренбург" — 19.