Макрон заявил о слишком сильной зависимости ЕС от доллара

По словам французского лидера, Евросоюзу по-прежнему не удаётся сделать евро настолько же мощной валютой.

Страны Евросоюза на данный момент не могут найти альтернативу доллару и сильно зависимы от него. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью каналу CNN.

— На сегодняшний день у Европы нет ясной альтернативы доллару. (...) Почему? Потому что фактически доллар из-за своей силы обладает международной экстерриториальностью, — сказал Макрон.

Французский лидер заявил, что Евросоюз пока не способен найти адекватную альтернативу американской валюте и сделать евро настолько же сильным.

— Мы слишком зависимы, наши корпорации слишком зависимы. И это является проблемой, — добавил Макрон.

Ранее президент Франции заявил, что не любит решать дипломатические вопросы через "Твиттер".