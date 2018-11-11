В ДНР и ЛНР завершилось голосование на выборах

Ожидается, что первые итоги избиркомы подведут уже ночью в понедельник, 12 ноября.

Избирательные участки на выборах глав и парламентов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) завершили свою работу в 20:00. Местные избиркомы сообщили, что голосование прошло без значительных нарушений.

Сотрудники комиссий в обоих республиках приступили к подсчёту голосов. Ожидается, что первые итоги будут подведены уже ночью в понедельник, 12 ноября.

На пост лидера ДНР претендовали пять кандидатов, в том числе временно исполняющий эти обязанности Денис Пушилин. Места в Народном совете республики оспаривали два общественных движения — "Донецкая республика" и "Свободный Донбасс".

На должность главы ЛНР выдвигались четыре кандидата, в том числе врио руководителя республики Леонид Пасечник. За 50 мест в парламенте страны боролись представители двух общественных движений — "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз".