В Париже встретились лидеры Германии, Франции и Украины

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В Париже встретились лидеры Германии, Франции и Украины

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Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко. Фото: © РИА Новости/Николай Лазаренко

По словам пресс-секретаря главы украинского государства, переговоры были посвящены выборам в Донбассе.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Пётр Порошенко провели сегодня встречу в Париже. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Незалежной Святослав Цеголко.

— Лидеры Украины, Германии и Франции начали трёхсторонние переговоры в Париже, — написал Цеголко.

Он добавил, что Меркель, Макрон и Порошенко обсудили выборы в Донбассе.

Напомним, 11 ноября в ДНР проходят выборы главы и депутатов Народного совета. На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов: Денис Пушилин, Елена Шишкина, Роман Храменков, Владимир Медведев и Роман Евстифеев. На места в Народном совете ДНР — общественные движения "Донецкая Республика" и "Свободный Донбасс".

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