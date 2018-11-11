В Париже встретились лидеры Германии, Франции и Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель, президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Пётр Порошенко провели сегодня встречу в Париже. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Незалежной Святослав Цеголко.
— Лидеры Украины, Германии и Франции начали трёхсторонние переговоры в Париже, — написал Цеголко.
Он добавил, что Меркель, Макрон и Порошенко обсудили выборы в Донбассе.
Напомним, 11 ноября в ДНР проходят выборы главы и депутатов Народного совета. На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов: Денис Пушилин, Елена Шишкина, Роман Храменков, Владимир Медведев и Роман Евстифеев. На места в Народном совете ДНР — общественные движения "Донецкая Республика" и "Свободный Донбасс".
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