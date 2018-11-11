Долговые каникулы. В Кривом Роге школы и детсады закрыли из-за холодных батарей

Максимальная температура в дошкольных учреждениях поднимается лишь до +14 градусов.

В Кривом Роге объявили вынужденные каникулы в школах и детских садах, которые обслуживает государственное предприятие "Криворожская теплоцентраль". Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на главу управления образования и науки горсовета Татьяну Крипак.

— Мы просто вынуждены пойти на этот шаг. Здоровье детей дороже всего. Максимальная температура в садиках достигает +14 градусов, — пояснила чиновник.

Всего в Кривом Роге проживает около 630 тысяч человек, почти половина из которых — порядка 300 тысяч украинцев — замерзает. По словам Крипак, на данный момент в городе не отапливается 78 школ, 75 детских садов, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта, более двух тысяч многоэтажек и воинская часть.

Отмечается, что "Нафтогаз Украины" отключил газ котельным Кривого Рога из-за долгов. Так, предприятию "Криворожская теплоцентраль" для получения топлива необходимо единоразово выплатить задолженность в размере более 375 млн гривен.