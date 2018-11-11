Коновалов набирает более 57% голосов на выборах главы Хакасии

Против единственного кандидата, согласно данным ЦИК, проголосовало 41,17 процента избирателей.

Единственный кандидат в губернаторы Хакасии Валентин Коновалов, по предварительным данным, побеждает на выборах главы региона, набирая 57,6% голосов. Об этом сообщает ЦИК РФ по результатам обработки более 99% бюллетеней.

Против Коновалова, согласно данным ЦИК, проголосовало 41,17 процента избирателей.

Ранее в Центризбиркоме заявили, что выборы главы Хакасии прошли спокойно.

Напомним, представитель КПРФ Валентин Коновалов стал единственным кандидатом на повторных выборах главы региона. Для победы ему нужно было заручиться поддержкой более 50% избирателей.

Как ранее сообщал Лайф, первый тур выборов главы Хакасии 9 сентября не выявил победителя, поскольку ни один из кандидатов не набрал нужных 50% голосов. Депутат горсовета Абакана от КПРФ Валентин Коновалов получил 44,81%, а действовавший тогда руководитель региона Виктор Зимин — 32,42%.

Незадолго до начала второго тура Зимин снял свою кандидатуру, а затем и вовсе подал в отставку. У Коновалова оставалось двое соперников — Андрей Филягин от "Справедливой России" и Александр Мяхар от Партии роста. Однако впоследствии они оба тоже сошли с дистанции.