Гитариста Aerosmith госпитализировали с концерта в Нью-Йорке на носилках

Врачи на протяжении 40 минут оказывали помощь рокеру в гримёрке, после чего увезли в больницу.

Знаменитый гитарист Aerosmith Джо Перри попал в больницу прямо с концерта в Madison Square Garden в Нью-Йорке, где он выступал вместе с Билли Джоэлом. По данным TMZ, 68-летнему рокеру стало плохо после исполнения песни Walk This Way.

Основатель и гитарист легендарной группы зашёл в свою гримёрку и рухнул. Очевидцы рассказали, что внешне он "выглядел ужасно". Приехавшие по вызову медики провели с музыкантом за кулисами около 40 минут. Врачи прочистили дыхательные пути Перри, после чего вынесли на носилках и увезли в больницу.