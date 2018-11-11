"Фантазии больных людей". В Крыму не оценили планы Киева по декоммунизации

Инициатива по переименованию объектов на полуострове должна идти от самих жителей, считают в регионе.

Председатель Комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Госсовета Крыма Нина Пермякова посчитала намерения Киева устроить декоммунизацию на полуострове в случае его вступления в состав Украины "фантазиями больных людей".

— С такими предложениями, прежде всего, должны выходить живущие в Крыму люди. Но пока таких предложений не поступало, и вряд ли поступит, — заметила Пермякова в интервью RT.

Напомним, украинский чиновник рассказал, что все планы по декоммунизации полуострова уже подготовлены и утверждены в Верховной раде.