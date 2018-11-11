Явка более 80%. ЦИК ДНР сообщил о высокой активности на выборах

Итоговая явка избирателей на выборы депутатов и главы Парламента Донецкой Народной Республики составила 80,1%. Об этом сообщает Центризбирком ДНР.

По сообщениям СМИ, на некоторых участках в Донецке собирались очереди из нескольких сотен человек. Всего на пост лидера республики претендует пять кандидатов, среди них и нынешний исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. А борьба за места в Народном совете делят между собой движения "Донецкая Республика" и "Свободный Донбасс"

Ранее сообщалось, что В ДНР и ЛНР завершилось голосование на выборах.