В ЛНР итоговая явка на выборах главы и депутатов составила 77%

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В ЛНР итоговая явка на выборах главы и депутатов составила 77%

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Фото: ©РИА Новости

Предположительно, первые итоги избиркомы подведут уже ночью в понедельник, 12 ноября.

Итоговая явка на выборах главы и депутатов парламента ЛНР достигла 77%, сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на председателя ЦИК ЛНР Елену Кравченко.

— Зафиксирована очень высокая явка избирателей, она составляет на 20:00 (совпадает с мск) 77% от общего числа избирателей, — сказала Кравченко.

Ожидается, что первые итоги члены избиркома подведут уже ночью в понедельник, 12 ноября.

Напомним, 11 ноября в ЛНР прошли выборы главы и депутатов Народного совета. Претендовало четыре кандидата, в том числе врио руководителя республики Леонид Пасечник. На 50 мест в парламенте претендовали представители двух общественных движений — "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз".

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