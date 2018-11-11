В ЛНР итоговая явка на выборах главы и депутатов составила 77%

Предположительно, первые итоги избиркомы подведут уже ночью в понедельник, 12 ноября.

Итоговая явка на выборах главы и депутатов парламента ЛНР достигла 77%, сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на председателя ЦИК ЛНР Елену Кравченко.

— Зафиксирована очень высокая явка избирателей, она составляет на 20:00 (совпадает с мск) 77% от общего числа избирателей, — сказала Кравченко.

Ожидается, что первые итоги члены избиркома подведут уже ночью в понедельник, 12 ноября.

Напомним, 11 ноября в ЛНР прошли выборы главы и депутатов Народного совета. Претендовало четыре кандидата, в том числе врио руководителя республики Леонид Пасечник. На 50 мест в парламенте претендовали представители двух общественных движений — "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз".