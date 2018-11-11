Бывший тренер "Спартака" Каррера может возглавить "Удинезе"

Бывший главный тренер футбольного клуба "Спартак" итальянец Массимо Каррера назван одним из кандидатов на аналогичный пост в итальянском клубе "Удинезе". Об этом сообщает Sky Sport Italia.

В издании отмечают, что руководство клуба недовольно работой нынешнего тренера — итальянца Хулио Веласкеса. Он возглавляет команду с лета этого года и после 12 туров чемпионата Италии команда находится на 17-м месте. В активе "Удинезе" всего девять очков и только две победы в сезоне.

Однако итальянец не единственный претендент на эту должность. Помимо него в списке кандидатов — итальянец Давиде Никола и испанец Кике Санчес Флорес.

Напомним, Массимо Каррера уволен из "Спартака" после поражения красно-белых в матче 11-го тура чемпионата против тульского "Арсенала".