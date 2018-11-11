Морриконе назвал Тарантино кретином

Композитор недоволен "хаотичным" стилем работы режиссёра и его импульсивностью на съёмочной площадке.

Известный итальянский композитор Эннио Морриконе вновь выступил с критикой в адрес режиссёра Квентина Тарантино. Об этом пишет издание Playboy Germany.

— Этот человек кретин. Он просто крадёт чужие идеи и объединяет их. В этом нет ничего оригинального. Его и режиссёром считать нельзя. Поэтому не стоит приравнивать его к великим личностям Голливуда, он просто готовит старые блюда на новый лад, — цитирует издание слова композитора.

По словам итальянца, ему очень тяжело давалась совместная работа с Квентином на съёмочной площадке.

— Он появляется из ниоткуда и хочет получить полный саундтрек за несколько дней. Это же невозможно. Меня это выводит из себя, — добавил он.

Примечательно, что Эннио отвечал за саундтрек к фильму "Джанго освобождённый" и является автором музыки к фильму "Омерзительная восьмёрка", за который получил "Оскар" в 2016 году.

Ранее стало известно, что Квентин Тарантино снимет "Звёздный путь" с рейтингом для взрослых.